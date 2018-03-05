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NASA обвинили в утаивании данных о внеземной жизни
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NASA обвинили в утаивании информации о внеземной жизни 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Fotolia / Mushy
Астробиолог Барри Ди Грегорио обнаружил следы жизни на Марсе, пишет Naked Science.
Изучив снимки, сделанные марсоходом Curiosity в январе 2018 года, Ди Грегорио пришел к выводу, что на них изображены древние окаменелости инопланетных форм жизни.
Ученый утверждает, что возраст находки составляет более 450 млн лет.
Представители NASA не согласны с выводами Ди Грегорио и утверждают, что на снятых марсоходом фотографиях запечатлены кристаллы гипса, образованные в результате концентрации соли в воде.
Ди Грегорио в ответ обвиняет NASA в утаивании фактов и считает, что это делается ради продвижения программы по отправке человека на Марс в 2030-х годах. Особенно подозрительным специалисту показался тот факт, что Curiosity не стал дальше собирать информацию на месте, где были обнаружены окаменелости, а отправился в другую точку.
«Я бы сказал, что они специально не ищут внеземную жизнь. Я искренне считаю, что в NASA знают о существовании живых микробов в грунте Марса», — заявил ученый.
 Ещё 4 источника 
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