NASA обвинили в утаивании данных о внеземной жизни

NASA обвинили в утаивании информации о внеземной жизни

Астробиолог Барри Ди Грегорио обнаружил следы жизни на Марсе, пишет Naked Science.

Изучив снимки, сделанные марсоходом Curiosity в январе 2018 года, Ди Грегорио пришел к выводу, что на них изображены древние окаменелости инопланетных форм жизни.

Ученый утверждает, что возраст находки составляет более 450 млн лет.

Представители NASA не согласны с выводами Ди Грегорио и утверждают, что на снятых марсоходом фотографиях запечатлены кристаллы гипса, образованные в результате концентрации соли в воде.

Ди Грегорио в ответ обвиняет NASA в утаивании фактов и считает, что это делается ради продвижения программы по отправке человека на Марс в 2030-х годах. Особенно подозрительным специалисту показался тот факт, что Curiosity не стал дальше собирать информацию на месте, где были обнаружены окаменелости, а отправился в другую точку.