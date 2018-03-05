Названа страна, которая может пережить зомби-апокалипсис

Ученые назвали страну, которая может пережить зомби-апокалипсис

"В нашей модели присутствует не только две "классических" популяции живых существ — агрессивные зомби и беззащитные люди, но и военные. Наши расчеты показывают, что вмешательство военных в борьбу с этой эпидемией будет ключевым фактором в спасении человечества от вымирания", — пишут Фернандо Сато (Fernando Sato) и его коллеги из федерального университета Жуиса-ди-Фора (Бразилия). Математики выяснили, что нашествие зомби можно остановить в том случае, если у страны, где появились "живые мертвецы", есть достаточно крупная армия. На эту роль пока подходит только Северная Корея , сообщает онлайн-издание MiceTimes of Asia.

Одним из самых популярных сценариев конца света сегодня является так называемый "зомби-апокалипсис" — уничтожение человечества в результате стремительного распространения некого вируса или бактерии, которые превращают своих жертв в крайне агрессивное и неразумное существо, обладающее только одной эмоцией — чувством голода. Когда такой зомби кусает других людей, он передает им свою инфекцию и тем самым помогает микробу распространяться.

Конечно, в реальном мире такое вряд ли произойдет, но ученые все равно активно изучают такие "зомби-апокалипсисы". Почему они это делают? Дело в том, что такие сценарии "конца света" позволяют медикам просчитывать последствия возникновения вспышек пока неизлечимых и смертельно опасных болезней, таких как эпидемия Эболы в Западной Африке и лихорадки Зика в Бразилии, и находить пути их сдерживания.

Сато и его коллеги задали себе резонный вопрос — подобные сценарии, как правило, подразумевают, что люди не будут сопротивляться инфекции и не будут пытаться физически изолировать себя от зомби путем их уничтожения или создания непреодолимых барьеров для них. С другой стороны, даже голливудские фильмы с их фантастическими сценариями нашествия "живых мертвецов" предполагают, что армия предпримет отчаянные, но обычно безуспешные попытки уничтожить зомби.

Бразильские математики проверили, так ли это на самом деле, создав компьютерную модель "зомби-апокалипсиса", в которой было три популяции людей — военные, зомби и гражданские. Все эти группы людей, по задумке ученых, имеют свои собственные цели и задачи и конкурируют друг с другом за "жизненное пространство" в гипотетическом городе, в котором они обитают.

Периодически представители этих "популяций" наталкиваются друг на друга, что заканчивается одним из трех возможных вариантов — зомби убивают людей, люди убивают зомби, или же живые мертвецы или военные превращают гражданских в себе подобных. В конечном итоге одна из двух сторон этого конфликта побеждает, или устанавливается своеобразное равновесие между ними.

В классических моделях этого конфликта победителями всегда оказываются зомби, однако добавление военных, способных убивать живых мертвецов эффективнее обычных людей, кардинально меняет картину. Даже если военных немного, они, как показывают расчеты ученых, могут заметно оттянуть время полного вымирания человечества.

Если же военных достаточно много, около 46 солдат на каждую тысячу гражданских, то тогда "зомби-апокалипсис" отменяется. В таком случае им удается уничтожить достаточное количество живых мертвецов на первых этапах распространения эпидемии до того, как она разрастется до неконтролируемого уровня.

Подобной армией, как отмечают математики, пока обладает только одна страна в мире — Северная Корея. С другой стороны, ученые отмечают, что улучшение боевых качеств армии и создание вакцин, повышающих стойкость всего населения к инфекции, будут защищать и гражданских, и военных от зомби и инфекций эффективнее, чем простое наращивание численности армии.