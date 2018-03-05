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Кемеровские ученые реконструируют останки мамонта
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Кемеровские ученые реконструируют останки мамонта 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: Flickr / Joseph Martinez
Полный скелет шерстистого мамонта, единственного найденного в Кузбассе, в этом году решили реконструировать и выставить экспозицию в Кемеровском областном краеведческом музее, сообщает пресс-служба учреждения.
"Реконструированный скелет мамонта может стать большим подарком городу и области. Он станет ценным музейным экспонатом, который пробудит интерес взрослых и детей к доисторическому прошлому родного края. Привлечет внимание исследователей и туристов. Сенсационной находке 12 лет. Тогда еще никто не догадывался, насколько уникальной для Кузбасса окажется эта случайная находка", — говорится в сообщении.
Как рассказали в музее, в апреле 2006 года вешними водами реки Камышинки размыло почву у дороги в кемеровском поселке Комиссарово. Местный житель увидел большие кости, торчащие из земли, и позвонил археологам. Специалисты извлекли останки и выяснили, что это хорошо сохранившаяся часть скелета шерстистого мамонта. Ранее по области обнаруживали лишь фрагменты древнего обитателя Сибири, этот образец оказался единственным за всю историю Кузбасса.
Все это время останки мамонта пролежали в фондах Музея археологии, этнографии и экологии Сибири Кемеровского госуниверситета (КемГУ), пока не появился совместный проект реконструкции скелета. Ученые вуза решили передать останки доисторического гиганта на хранение в краеведческий музей, имеющий опыт работы с подобными находками. Заметное место в экспозиции главного музея региона занял скелет пситтакозавра сибирского, другие уникальные находки, дающие представление о древних обитателях Земли Кузнецкой.
"Восстановленный скелет мамонта станет важным дополнением к этой коллекции. Наверное, каждому жителю области стало бы интересно, как выглядел наш древний земляк, который обитал здесь, бродил по будущим улицам Кемерова. Ученые предполагают, что он жил 27-25 тысяч лет назад, в эпоху позднего плейстоцена, а по возрасту был "тинейджером" доисторических времен, но имел совсем не детские габариты. В целом в Западной Сибири находили немало скелетов мамонта, особая ценность кемеровского мамонта в том, что это анатомически сохранившаяся, хотя и частично, особь животного", — рассказали в музее.
По словам специалистов, находки полного скелета мамонта в Южной Сибири — явление исключительное, и найденный в Комиссарово экземпляр стал единственным в Кемеровской области. Для того, чтобы уникальный экспонат появился в коллекции, в областном краеведческом музее разработали проект восстановления скелета.
"Предстоит большая, кропотливая работа, к ней привлекут ученых. Сейчас специалисты проводят восстановительные работы останков кемеровского мамонта. Многие кости достались нам не в лучшем состоянии. В апреле мы ждем гостей из Москвы и Новосибирска. Когда работа будет завершена, мамонт украсит музейную экспозицию, которая станет исследовательской площадки и местом проведения научных форумов с участием ученых из разных регионов и стран", — считают в музее.
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