На Байконур проводили новый экипаж МКС

Блогер, автомеханик и учитель математики: в Звездном городке проводили участников новой экспедиции на МКС

В Звездном городке проводили участников новой экспедиции на МКС, российского космонавта Олег Артемьев , а также астронавтов Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда

Старт экспедиции намечен на 21-е марта. До этого дня экипаж пройдет на космодроме Байконур предполетную подготовку.

Космонавт Олег Артемьев сделал фото на память в русской шапке-ушанке и с пятимесячной Анфисой на руках. Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд такого холодного приема (в плане погоды) весной явно не ожидали. Астронавты озябли в обычных вязаных шапках. Впрочем, замерзнуть окончательно астронавтам NASA точно не дадут.

«У нас будет футбольный мяч, который мы испытали буквально 2 дня назад. Научились его надувать в космосе, сдувать. До этого ни разу этого не делали. Специальные переходники для компрессора сделали в РКК «Энергия». То есть к чемпионату мира мы точно готовы», — отметил командир транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-08». На борт корабля возьмут настоящий мяч — в честь первого в России чемпионата мира по футболу. А индикатором невесомости станет официальный талисман соревнований волк Забивака.

Но родственникам Артемьева не до игр, нашему космонавту приходится отрывать дочь прямо от сердца.

Перед тем как отправиться в космос уже во второй раз, Олег Артемьев долгие годы снаряжал других. Он мечтал стать моряком, а потом превратился в одного из самых популярных блогеров-космонавтов. Его фотографии Суперлуния и селфи в невесомости набрали сотни тысяч просмотров.

«Я надеюсь, у нас не будет поломок. Но мы готовы починить все, что нуждается в ремонте», — подчеркнул астронавт. А вот интересы Эндрю Фойстела куда более приземленные. В «прошлой жизни» он был автомехаником, обожает копаться в старинных машинах и даст фору многим на соревнованиях по картингу. Фойстел застал шаттлы и летал к телескопу Хаббл. По его словам, он готов в случае чего устранить неисправность и на МКС.

Обычный учитель математики в средней школе Ричард Арнольд избороздил моря и океаны. Он опустился на глубины и поднялся до небес. Возможность провести новые исследования для него представится уже 21 марта, когда стартует восьмая экспедиция нового Союза.

Один из наиболее любопытных экспериментов — «Икарус» — поставил своей целью ни много ни мало отследить траекторию движения всех животных и птиц на планете. Сделать это поможет совместный российско-немецкий эксперимент и уникальное оборудование, установка которого на внешней поверхности МКС во время выхода в открытый космос запланирована на 8 августа.