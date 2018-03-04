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Китай создаст сверхмощный квантовый компьютер
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Эксперт: Китай планирует создать сверхмощный квантовый компьютер к 2022 году 

ТАСС 4 марта 2018
Фото: РИА Новости
Китай планирует создать сверхбыстрый квантовый компьютер мощностью 50 кубитов к 2022 году. Об этом сообщил в субботу журналистам делегат 1-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва, член Академии наук Китая, ведущий квантовый физик КНР Пань Цзяньвэй.
"Перед нами поставлена очень четкая цель, которую мы надеемся выполнить, — создать в ближайшие пять лет компьютер мощностью 50 кубитов", — заявил он.
По словам ученого, минувшие пять лет стали "беспрецедентным "золотым периодом" в развитии китайских инновационных технологий".
"Я уверен, что в дальнейшем нам удастся добиться еще более значительных свершений в области науки и техники", — подчеркнул Пань Цзяньвэй.
В мае прошлого года физик объявил, что его команде удалось создать прототип компьютера, работающий в 24 тыс. раз быстрее, чем все имеющиеся передовые аналоги в мире. На этот раз он отметил, что эпоха "доминирования кванта", к которой человечество стремится 20 лет, может наступить уже в ближайшее пятилетие.
Квантовый компьютер — одна из самых обсуждаемых тем в науке за последние годы. Это гипотетическое устройство на стыке информационных технологий и квантовой физики, самого сложного раздела теоретической физики — одно из наиболее перспективных направлений развития вычислительной техники.
В современных компьютерах единицей информации является бит, который может находиться в одном из двух возможных положений — ноль или единица. Единица информации в квантовом компьютере — кубит — в свою очередь может находиться в суперпозиции, т. е. быть и нулем, и единицей одновременно. Это позволяет значительно ускорить вычисления, сделать решаемыми задачи, которые недоступны для современных суперкомпьютеров.
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