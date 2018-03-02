На российском сегменте МКС заработает новая система

На российском сегменте МКС вскоре заработает интернет-канал передачи данных

Новейшая высокоскоростная интернет-система передачи научных данных с российского сегмента МКС на Землю будет запущена в ближайшее время после установки необходимого оборудования внутри станции, сообщил РИА Новости космонавт Александр Мисуркин

"Я, к сожалению, пока не могу сказать, что у нас уже появился интернет. И основная задача была не его провести на российский сегмент МКС, а сделать высокоскоростную двухканальную систему передачи данных, чтобы передавать большой объем научной информации. Но так или иначе — один блок во время выхода в открытый космос мы установили, и теперь очередь за моими коллегами, которые должны поставить достаточно большое количество оборудования внутри российского сегмента: лишь после этого система заработает. Надеюсь, это произойдет в самое ближайшее время", — сказал Мисуркин. В ходе работы в открытом космосе 3 февраля он со своим напарником Антоном Шкаплеровым установил на приемный блок остронаправленной антенны новый приемный модуль широкополосной системы связи, позволяющей передавать через российские спутники системы "Луч" большой поток информации и таким образом избавиться от зависимости каждый раз "одалживать" высокоскоростной интернет у коллег на американском сегменте МКС.

За время сложнейшего монтажа нового блока за бортом станции Мисуркин и Шкаплеров невольно установили новый рекорд по продолжительности работы в открытом космосе среди российских космонавтов, который составил 8 часов 12 минут.