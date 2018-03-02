Ученые запустили первый эксперимент на комплексе НИКА

Ученые запустили первый эксперимент на российском коллайдере

В Объединенном институте ядерных исследований под Москвой начался первый эксперимент на ускорительно-экспериментальном комплексе НИКА, сообщает ТАСС . Как рассказал директор лаборатории физики высоких энергий института Владимир Кекелидзе, накануне ученые запустили сверхпроводящий ускоритель нуклотрон (основной инструмент строящегося российского коллайдера).

Сегодня в мире действуют несколько подобных ускорителей частиц. Большой адронный коллайдер (LHC) в ЦЕРН на границе Швейцарии Франции и коллайдер Брукхейвенской национальной лаборатории RHIC в США сталкивают пучки частиц от протонов до тяжелых ионов с энергиями от сотен до тысяч миллиардов электронвольт. Благодаря этому воссоздаются процессы, происходившие во Вселенной в первые мгновения после Большого взрыва, когда возникли кварки и глюоны — первые материальные частицы.

НИКА займется изучением так называемой барионной материи и столкновением тяжелых ионов. Полученные данные позволят понять, как взаимодействуют между собой эти частицы.

Как ранее сообщали представители Института, всего в подготовке и реализации проекта принимают участие более 300 ученых из 70 институтов 32 стран мира. Строительство уникального объекта было начато в 2013 году, а ввести в эксплуатацию весь комплекс планируется после 2020 года.