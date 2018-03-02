Астрономы НАСА нашли планету с «водной» атмосферой

"Открытие WASP-39b показывает, что экзопланеты могут быть совершенно непохожими на небесные тела Солнечной системы по своему химическому составу и истории. Как мы надеемся, открытие других необычных объектов такого рода поможет нам раскрыть тайны того, как формируются и эволюционируют планеты", — заявил Дэвид Синг из университета Эксетера (Великобритания). Телескопы "Хаббл" и "Спитцер" обнаружили огромные запасы воды в атмосфере крайне необычной планеты WASP-39b, удаленной от Земли примерно на 700 световых лет, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

За два последних года ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание "двойника Земли", то ее "сестер" или "кузин". Первая планета была найдена у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других — в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет.

Все эти планеты объединяет то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" — на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последние наблюдения "Хаббла" показывают, что атмосфера части планет в системе TRAPPIST-1 действительно содержит влагу, что заметно повышает шансы на существование жизни на их поверхности.

Вода, как обнаружили Синг и его коллеги, может присутствовать в больших количествах не только на землеподобных планетах, но и в атмосферах планет-гигантов, похожих по размерам и массе на Сатурн, Юпитер и других "тяжеловесов" Солнечной системы.

Ученые пришли к такому выводу, наблюдая за планетой WASP-39b — "горячим сатурном", расположенном в созвездии Девы в 700 световых годах от Земли. Она была открыта семь лет назад при помощи южноафриканского телескопа SuperWASP благодаря тому, что она периодически заслоняет свет своей звезды и заставляет ее тускнеть.

Этот газовый гигант расположен на очень небольшом расстоянии от звезды — год на WASP-39b длится всего четыре дня. Тесное соседство со светилом привело к тому, что атмосфера газового гиганта прогрелась до очень высоких температур, около 750 градусов Цельсия, и сильно раздулась — WASP-39b сопоставим по размерам с Юпитером, но при этом его масса примерно в три раза меньше.

Подобная комбинация свойств планеты, как отмечает Синг, делает ее крайне удобной для изучения химического состава ее атмосферы — лучи звезды будут гораздо легче проникать через разреженную атмосферу WASP-39b, унося с собой информацию о ее составе, чем через плотные и "узкие" атмосферы холодных газовых гигантов и аналогов Земли.

Используя "Хаббл" и "Спитцер", ученые получили первые детальные данные по спектру этого "горячего сатурна", что позволило им выяснить, какие молекулы присутствуют в его атмосфере и измерить их доли.

К большому удивлению планетологов, атмосфера WASP-39b содержала в себе не только большие количества водорода, аммиака, метана и других углеводородов, но и воды. Ее доля, как отмечают ученые, была примерно в три раза выше, чем в недрах Сатурна, и в десятки раз больше, чем в атмосфере других "горячих сатурнов" и "горячих юпитеров".

По словам Синга, наличие столь больших запасов воды в атмосфере WASP-39b крайне сложно объяснить, если эта планета родилась примерно в той точке, где она сейчас находится. Скорее всего, она родилась на дальних подступах этой системы и затем мигрировала в окрестности звезды. Механизм этого "переезда" пока остается загадкой для планетологов, и дальнейшие наблюдения за WASP-39b, как они надеются, помогут раскрыть ее.