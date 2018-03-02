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Технологии виртуальной реальности применили на суде в Китае
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В китайском суде впервые применили технологии виртуальной реальности 

РИА Новости 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Первый народный суд средней ступени Пекина впервые в стране официально применил технологии виртуальной реальности в ходе рассмотрения дела об убийстве, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая.
Суд рассматривал дело об убийстве 19-летней девушки по фамилии Лю её парнем по фамилии Чжан. Убийство произошло в сентябре прошлого года в офисе мужчины в Пекине. После совершения преступления он не пытался скрыться, прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали его на месте преступления.
Свидетелем убийства был один из коллег жертвы по фамилии Дун, именно он и стал первым человеком, который дал показания при помощи технологий виртуальной реальности в Китае.
В ходе слушания прокурор пригласил коллегу убитой девушки дать показания, надев на него специальные очки, и Дун при помощи специального оборудования с разных углов смог восстановить картину преступления, свидетелем которой он стал. Всё его движения обрабатывались, и изображение с симуляцией места преступления выводилось на большой экран прямо в зале суда — все присутствующие смогли увидеть симуляцию того, что видел сам Дун.
В Китае при рассмотрении дел в суде часто используются презентации в PowerPoint, чтобы усилить эффективность от презентации материалов дела. Также была разработана программа, при помощи которой можно не только демонстрировать текст, фото, видео, но также можно применить и технологии виртуальной реальности.
Телеканал отмечает, что теперь технологию виртуальной реальности можно использовать не только для развлечений, но и для таких важных сфер, как представление и рассмотрение судебных дел, расследование преступлений, детальное изучение мест преступлений и различных инцидентов.
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