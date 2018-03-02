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В Арктике предложили создать новые охладительные системы
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Тюменские ученые предложили создавать в Арктике хранилища, использующие подземный холод 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: ТАСС
Тюменские ученые предложили создавать в Арктике инновационные охладительные системы, способные комбинировать естественные и искусственные способы охлаждения на промышленных объектах. Исследования возможностей создания таких систем проводятся в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на научного сотрудника Международного института криософии и криологии ТюмГУ Романа Федорова.
"Для регионов с продолжительными зимами и наличием вечной мерзлоты большую экономическую эффективность могут иметь типовые хранилища, охлаждаемые подземным холодом, или морозильные установки с интеллектуальными системами управления, позволяющие рационально комбинировать естественные и искусственные способы охлаждения в зависимости от сезонных климатических условий. В отечественной науке не предпринимались исследования опыта использования природного холода в традиционных формах жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности разных народов мира. Восполнить этот пробел призвано одно из направлений исследований, начатых в ТюмГУ", — сказал он.
По его словам, в настоящее время в мире уже постепенно возрастает интерес к использованию естественных криогенных ресурсов в качестве промышленных охладителей.
"Это связано с тем, что дорогие тарифы на электроэнергию, потребляемую морозильным оборудованием, являются существенным фактором, увеличивающим себестоимость производства продуктов питания. Очевидны и экологические проблемы, связанные с применением фреоновых охладителей, поэтому изучение народного опыта вновь приобретает свою актуальность", — отметил Федоров.
Также он пояснил, что именно этот опыт может быть сейчас интерпретирован в инновационных подходах.
"Современные достижения, связанные с созданием новых строительных материалов, обладающих не имевшими ранее аналогов теплоизоляционными свойствами, дают возможность создания инновационных охладительных систем, для стабильного функционирования которых может быть достаточным их наполнение льдом лишь несколько раз в году", — пояснил Федоров.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в вузе был создан первый в мире Международный институт криологии и криософии для проведения исследований с зарубежными учеными. Решение о создании нового подразделения стало итогом деятельности вуза, направленной на изучение арктических территорий. Ежегодно специалисты и студенты организуют экспедиции в рамках научно-исследовательских проектов.
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