Новый вирус подслушивает смартфоны на Android 

Пользователей смартфонов атаковал новый вирус. Устройства на платформе Android подвергаются прослушке, сообщается на портале разработчика ПО Wandera. Вредоносная программа под названием RedDrop тайно записывает все, что происходит поблизости на диктофон. } Все записанные данные попадают на файлообменники. Кроме того, вирус способен подписывать пользователя на платные мобильные сервисы, а также устанавливать другие вирусы на гаджет.
Более 50 мобильных приложений уже содержат RedDrop, в том числе графические редакторы, калькуляторы, развлекательные и образовательные программы. Защиты против этого вируса пока не существует, поскольку он работает через уязвимость «нулевого дня». Специалисты рекомендуют скачивать приложения из официальных магазинов. Только это позволит избежать заражения.
Добавим, в сети также замечен вирус-вымогатель Data Keeper. Программное обеспечение шифрует файлы на компьютерах жертв, требуя выкуп в криптовалюте.