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Nokia представила «умную» куртку
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Nokia представила модульную «умную» куртку 

Вести.Ru 1 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Производитель электроники Nokia представил высокотехнологичную куртку CHASE LifeTech FR, функциональность которой можно настраивать за счет сменяемых модулей. Концепт, показанный на выставке MWC 2018 в Барселоне, был разработан при участии корейского бренда одежды Kolon и чешской софтверной компании GINA.
Спецодежда ярко-желтого, неонового цвета со светоотражающими элементами, изготовленная из водонепроницаемых и при этом "дышащих" материалов, ориентирована на сотрудников правоохранительных органов, служащих пожарных и поисково-спасательных бригад. "Умной" ею делают датчики для отслеживания частоты сердцебиения, температуры, движения (акселерометр) и местоположения (GPS).
Сменяя модули возле рукава и нагрудного кармана, пользователь может настраивать смарт-куртку так, чтобы она могла выполнять конкретные задачи. Полицейский, к примеру, может установить видеокамеру вместо температурного датчика, который больше пригодится пожарному.
Данные, записываемые "умной" одеждой, отправляются на базовую станцию, где в режиме реального времени обрабатываются программной системой GINA. Из пункта управления, например, можно узнать, сейчас находится носитель CHASE LifeTech FR.
Куртку можно стирать, предварительно сняв электронику. Заряжается она через micrUSB-порт. Как пишет Engadget, компании-партнеры намерены выпустить коммерческий продукт через 12–18 месяцев.
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