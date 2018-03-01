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Apple запатентовала MacBook с экраном-клавиатурой
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Apple запатентовала MacBook с экраном-клавиатурой 

Hi-News.ru 1 марта 2018
Фото: hi-news.ru
Как известно, для того чтобы запустить в серийное производство новую модель, сначала нужно запатентовать устройство, поэтому патентные агентства зачастую являются хорошими источниками информации о выходящих в будущем девайсах. И недавно бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) одобрило патентную заявку от компании Apple на производство MacBook абсолютно нового типа.
Как описывается в заявке, гипотетическое будущее устройство будет иметь помимо основного экрана тач-панель вместо клавиатуры. Если быть точным, то формулировка звучит следующим образом: «двухэкранное оборудование с улучшенной видимостью и подавлением отражений».
Помимо очевидной функции клавиатуры и замены трекпаду, новое устройство может быть использовано также в качестве графического планшета для рисования (что-то вроде продукции известной в кругах дизайнеров компании Wacom, даже, возможно, с поддержкой Apple Pencil). Помимо этого, можно предположить, что «верхний» экран можно будет отсоединить, используя оба дисплея обособленно друг от друга. В этом случае роль основного или вспомогательного дисплея сможет выполнять планшет от Apple, например iPad Pro.
Стоит также заметить, что весной прошлого года Apple уже патентовала подобную разработку, однако тогда была запатентована док-станция, превращающая iPad в MacBook при подключении к ней. Более того, некоторые слухи утверждают, что Apple также имеет патент на разработку девайса, в котором в качестве тачпада используется iPhone.
Все эти заигрывания с объединением устройств между собой, конечно, выглядят крайне занятно, но не будет ли это так же необходимо, как пятое колесо автомобилю? Ведь несмотря на все преимущества гибридных устройств, по отдельности они всегда проигрывают полноценным девайсам в плане имеющихся функций. А как вы считаете, нужны ли устройства-гибриды на рынке или под каждую конкретную задачу нужен свой узкоспециализированный гаджет?
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