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В Японии открыт новый вид тихоходок
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В Японии открыт новый вид тихоходок с удивительными яйцами 

Газета.Ru 1 марта 2018
Фото: Stec et al
Японские биологи открыли новый вид тихоходок. О нем исследователи рассказали в журнале PLOS One.
Тихоходки — микроскопические беспозвоночные, давно привлекающие ученых своей удивительной выживаемостью. Macrobiotus shonaicus стал 168-м известным видом тихоходок. Его обнаружил в образцах мха, взятых поблизости собственного дома, молекулярный биолог Кадзухару Аракава. У нового вида оказался ряд особенностей. Во-первых, тихоходки смогли жить и размножаться в лабораторных условиях, что происходит очень редко. Во-вторых, их геном имел значительные отличия от генома других тихоходок. Внешне, однако, M. shonaicus мало отличаются от своих сородичей — у них такое же продолговатое тело с четырьмя парами ног и круглый рот с тремя рядами зубов.
Но наиболее удивительными для ученых оказались яйца M. shonaicus. Они имели сферическую форму и были покрыты выступами, на верхушке каждого из которых находилось кольцо из тонких отростков, похожих на лапшу. Очевидно, такое строение позволяет яйцам прикрепляться к поверхностям, считают исследователи.
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