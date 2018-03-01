В Японии открыт новый вид тихоходок с удивительными яйцами

Японские биологи открыли новый вид тихоходок. О нем исследователи рассказали в журнале PLOS One.

Тихоходки — микроскопические беспозвоночные, давно привлекающие ученых своей удивительной выживаемостью. Macrobiotus shonaicus стал 168-м известным видом тихоходок. Его обнаружил в образцах мха, взятых поблизости собственного дома, молекулярный биолог Кадзухару Аракава. У нового вида оказался ряд особенностей. Во-первых, тихоходки смогли жить и размножаться в лабораторных условиях, что происходит очень редко. Во-вторых, их геном имел значительные отличия от генома других тихоходок. Внешне, однако, M. shonaicus мало отличаются от своих сородичей — у них такое же продолговатое тело с четырьмя парами ног и круглый рот с тремя рядами зубов.

Но наиболее удивительными для ученых оказались яйца M. shonaicus. Они имели сферическую форму и были покрыты выступами, на верхушке каждого из которых находилось кольцо из тонких отростков, похожих на лапшу. Очевидно, такое строение позволяет яйцам прикрепляться к поверхностям, считают исследователи.