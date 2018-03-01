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В России разработали пожарных мини-роботов
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В России разработали пожарных мини-роботов 

ТК «Звезда» 1 марта 2018
Фото: tvzvezda.ru
Машины умеют определять очаг возгорания и прицельно тушить его. Один такой работ может заменить десятки оросительных спринклеров.
Специалисты Инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР» разработали мини-роботом, созданных специально для тушения огня. Эти машины не боятся пожаров и тушат возгорания распыленной до состояния взвеси водой.
Подобный метод тушения актуален на объектах, которые испытывают недостатки с подачей воды. Кроме того, он будет эффективен при борьбе с огнем в учреждениях культуры, в том числе в музеях, где вред от процесса тушения обычно соизмерим от вреда самого пожара.
«Наши мини-роботы оснащены инфракрасным датчиком наведения, вращающимся на 360 градусов. Имеют струю 25 метров, один может защищать площадь, сравнимую с десятками спринклеров (стационарные оросители для пожаротушения). Благодаря тому, что он поливает непосредственно в очаг возгорания, он способен максимальное количество огнетушащего вещества подать именно в очаг пожара, то есть затушить его на самой ранней стадии», — рассказал генеральный директор инженерного центра «ЭФЭР» Игорь Кавязин.
В настоящее время карельские роботы стерегут от пламени космодромы Плесецк и Восточный, ангары для самолётов в столичных аэропортах, атомные электростанции и крупные спортивные объекты. В будущем планируется оборудовать роботами Преображенскую церковь на острове Кижи после завершения реставрации. В случае пожара техника позволит сохранить уникальный иконостас.
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