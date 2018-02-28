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Ученые рассказали, где в Солнечной системе может быть жизнь
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Ученые рассказали, где в Солнечной системе может быть жизнь 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Reuters/NASA
Ученые установили, что внеземная жизнь теоретически может существовать в пределах Солнечной системы, сообщает Phys.org.
По мнению исследователей из Германии и Австрии, условия на Энцеладе, одном из спутников Сатурна, подходят для жизни архей — одноклеточных микроорганизмов, не имеющих ядра.
Под покрытой льдом поверхностью спутника Сатурна находится океан. Выяснилось, что археи вида Methanothermococcus okinawensis, производящие метан, оказались прекрасно приспособлены к жизни в условиях, которые ученые создали в лаборатории и которые могут существовать на Энцеладе.
Археи Methanothermococcus okinawensis живут вблизи гидротермальных источников на морском дне при очень высокой температуре, перерабатывая углекислый газ и водород в метан. Следы метана ранее были обнаружены в испарениях, вырывавшихся из трещин в ледяной поверхности Энцелада. По мнению ученых, часть этого газа теоретически может быть произведена подобными микроорганизмами.
Кроме того, на Энцеладе есть углекислый газ, а на его южном полюсе были обнаружены признаки гидротермальной активности. По расчетам исследователей, геохимические процессы в ядре небесного тела способны обеспечить микроорганизмы достаточным количеством водорода.
Тем не менее, результаты исследования говорят лишь о принципиальной возможности наличия микроорганизмов на спутнике Сатурна, но никак не доказывают, что они действительно там обитают, подчеркивают ученые.
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