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Камера-клипса Google Clips поступила в продажу
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Камера-клипса Google Clips поступила в продажу 

Игромания.ру 28 февраля 2018
Фото: Игромания.ру
Компания Google начала продажи компактной камеры Clips, которую можно носить на одежде в виде клипсы. Особенностью гаджета стала функция автоматической съёмки: девайс может без команды делать фотографии или начинать снимать видео в тот момент, как только в кадр попадает что-нибудь интересное.
Камера получила сенсор с разрешением 12 Мп и возможностью видеосъёмки на скорости 15 кадров/с, объектив с углом обзора 130 градусов, 16 ГБ флэш-памяти, порт USB Type-C и беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth LE. Встроенный аккумулятор рассчитан на три часа непрерывной работы. Габариты устройства — 49х49х20 мм, масса — 60,5 г.
Рекомендованная цена Google Clips — 249 долларов.
igromania
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