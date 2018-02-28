Камера-клипса Google Clips поступила в продажу

Компания Google начала продажи компактной камеры Clips, которую можно носить на одежде в виде клипсы. Особенностью гаджета стала функция автоматической съёмки: девайс может без команды делать фотографии или начинать снимать видео в тот момент, как только в кадр попадает что-нибудь интересное.

Камера получила сенсор с разрешением 12 Мп и возможностью видеосъёмки на скорости 15 кадров/с, объектив с углом обзора 130 градусов, 16 ГБ флэш-памяти, порт USB Type-C и беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth LE. Встроенный аккумулятор рассчитан на три часа непрерывной работы. Габариты устройства — 49х49х20 мм, масса — 60,5 г.

Рекомендованная цена Google Clips — 249 долларов.