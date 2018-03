Морские животные одинаково исследуют океаны

Фото: Jorge Silva/Reuters, Cris Faga/Global Look Press, Indicator.Ru

Ученые картировали перемещения разнообразных морских животных, в том числе акул, китов, морских птиц и белых медведей. Оказалось, что несмотря на различия в строении, размере и форме тел, а также способе перемещения, все рассмотренные виды путешествуют по водным пространствам схожим образом. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Отслеживание перемещений морских животных ставит несколько уникальных задач, — говорит соавтор работы Майкл Берумен из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы в Сайдовской Аравии. — Необычно включать в одну работу исследование такого количества разнообразных животных. Это позволяет нам задаться вопросами, выходящими за рамки принципов перемещений отдельных видов». Для наземных животных характер перемещения обычно тесно связан с размером тела. В новом исследовании ученые удивились, не обнаружив подобной зависимости у 2500 изученных представителей 50 видов морской фауны. Например, перемещение, характерное для китов массой около тонны, были очень похожи на движения птиц, масса которых всего пару сотен грамм.

То, что в перемещениях разных организмов все-таки есть небольшая разница, ученые связали с конкретными местами обитания. Также оказалось, что в океане животные двигаются более прямолинейно, чем около береговой линии. «Понять, какие факторы управляют перемещениями животных, необходимо для того, чтобы смягчить негативное воздействие человеческой деятельности», — говорит ведущий автор работы Ана Секейра из Университета Западной Австралии.