Морские животные одинаково исследуют океаны 

Ученые картировали перемещения разнообразных морских животных, в том числе акул, китов, морских птиц и белых медведей. Оказалось, что несмотря на различия в строении, размере и форме тел, а также способе перемещения, все рассмотренные виды путешествуют по водным пространствам схожим образом. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Для наземных животных характер перемещения обычно тесно связан с размером тела. В новом исследовании ученые удивились, не обнаружив подобной зависимости у 2500 изученных представителей 50 видов морской фауны. Например, перемещение, характерное для китов массой около тонны, были очень похожи на движения птиц, масса которых всего пару сотен грамм.
«Отслеживание перемещений морских животных ставит несколько уникальных задач, — говорит соавтор работы Майкл Берумен из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы в Сайдовской Аравии. — Необычно включать в одну работу исследование такого количества разнообразных животных. Это позволяет нам задаться вопросами, выходящими за рамки принципов перемещений отдельных видов».
То, что в перемещениях разных организмов все-таки есть небольшая разница, ученые связали с конкретными местами обитания. Также оказалось, что в океане животные двигаются более прямолинейно, чем около береговой линии. «Понять, какие факторы управляют перемещениями животных, необходимо для того, чтобы смягчить негативное воздействие человеческой деятельности», — говорит ведущий автор работы Ана Секейра из Университета Западной Австралии.