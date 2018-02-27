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На соседней звезде произошел загадочный взрыв
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На Проксиме Центавре произошел «аномальный» взрыв 

Рамблер 5 часов назад
Фото: NASA
На ближайшей к Земле после Солнца звезде, Проксиме Центавре, произошел «аномальный» взрыв, сообщается в исследовании ученых из США, опубликованном на сайте библиотеки Корнеллского университета.
Комплекс радиотелескопов ALMA зафиксировал явление 24 марта 2017 года.
Обычно на красных карликах, к которым относится и Проксима Центавра, происходят вспышки, увеличивающие их светимость, то есть излучаемую объектом энергию, в сотни или даже тысячи раз.
Между тем взрыв, наблюдавшийся в марте минувшего года, в 10 раз превысил обычный показатель для подобных вспышек на Солнце.
Также от показателей во время солнечных взрывов заметно отличалась зависимость потока излучения от его частоты, а от света, излучаемого в спокойном состоянии, этот показатель отличался в тысячу раз.
Ученые не смогли объяснить произошедшее, однако предположили, что это могло быть связано с синхротронным эффектом, то есть разгоном электронов до околосветовых скоростей магнитным полем.
 Ещё 11 источников 
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