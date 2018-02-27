На соседней звезде произошел загадочный взрыв

На Проксиме Центавре произошел «аномальный» взрыв

На ближайшей к Земле после Солнца звезде, Проксиме Центавре, произошел «аномальный» взрыв, сообщается в исследовании ученых из США, опубликованном на сайте библиотеки Корнеллского университета.

Комплекс радиотелескопов ALMA зафиксировал явление 24 марта 2017 года.

Обычно на красных карликах, к которым относится и Проксима Центавра, происходят вспышки, увеличивающие их светимость, то есть излучаемую объектом энергию, в сотни или даже тысячи раз.

Между тем взрыв, наблюдавшийся в марте минувшего года, в 10 раз превысил обычный показатель для подобных вспышек на Солнце.

Также от показателей во время солнечных взрывов заметно отличалась зависимость потока излучения от его частоты, а от света, излучаемого в спокойном состоянии, этот показатель отличался в тысячу раз.

Ученые не смогли объяснить произошедшее, однако предположили, что это могло быть связано с синхротронным эффектом, то есть разгоном электронов до околосветовых скоростей магнитным полем.