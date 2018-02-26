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Названа дата начала колонизации Марса
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Названа дата начала колонизации Марса 

Дни.ру 26 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Марсианин"
Британский астронавт Тим Пик заявил, что уже через 20 лет человечество покорит Марс. По мнению ученого это станет возможным благодаря разработкам основателя компании SpaceX Илона Маска, а именно его работе над сверхтяжелой ракетой-носителем Falcon Heavy.
Пик считает, что именно коммерческие полеты ознаменовали новую эру освоения космического пространства.
"Люди на Марсе? Полагаю, это будет в конце 2030-х. Это то, над чем работают государственные космические ведомства и Международная группа по исследованию космоса", — цитирует астронавта издание Independent.
Также британец высказался по поводу проекта международной окололунной станции: "Строительство DSG, вероятно, начнется в 2022 году. Это то, чего я действительно жду с нетерпением, поскольку это проложит путь как для осуществления полетов для посадки на поверхность Луны, так и для создания транспортной системы для полетов на Марс".
Напомним, что в начале февраля, компания SpaceX успешно запустила с космодрома на мысе Канаверал самую мощную в мире ракету — Falcon Heavy. Ракета в разы удешевляет стоимость полетов в космос и дает новый толчок развитию частной космической компании.
С 15 декабря 2015 года по 18 июня 2016 года Тим Пик работал на МКС в составе экипажа корабля "Союз ТМА-19М" вместе с Юрием Маленченко (Россия) и Тимоти Копра (США).
Добавим, что в конце прошлого года сам Илон Маск, выступая на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде, пообещал, что уже 2022 году Марс будет колонизирован, также его команда планирует создать базу на Луне и сделать возможным перелеты на ракетах из одной точки Земли в другую.
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