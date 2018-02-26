Названа дата начала колонизации Марса

Британский астронавт Тим Пик заявил, что уже через 20 лет человечество покорит Марс. По мнению ученого это станет возможным благодаря разработкам основателя компании SpaceX Илона Маска, а именно его работе над сверхтяжелой ракетой-носителем Falcon Heavy.

Пик считает, что именно коммерческие полеты ознаменовали новую эру освоения космического пространства.

"Люди на Марсе? Полагаю, это будет в конце 2030-х. Это то, над чем работают государственные космические ведомства и Международная группа по исследованию космоса", — цитирует астронавта издание Independent.

Также британец высказался по поводу проекта международной окололунной станции: "Строительство DSG, вероятно, начнется в 2022 году. Это то, чего я действительно жду с нетерпением, поскольку это проложит путь как для осуществления полетов для посадки на поверхность Луны, так и для создания транспортной системы для полетов на Марс".

Напомним, что в начале февраля, компания SpaceX успешно запустила с космодрома на мысе Канаверал самую мощную в мире ракету — Falcon Heavy. Ракета в разы удешевляет стоимость полетов в космос и дает новый толчок развитию частной космической компании.

С 15 декабря 2015 года по 18 июня 2016 года Тим Пик работал на МКС в составе экипажа корабля "Союз ТМА-19М" вместе с Юрием Маленченко Россия ) и Тимоти Копра ( США ).