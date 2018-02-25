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На Землю надвигается магнитная буря
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Эксперты предупредили о магнитных бурях 

Рамблер 4 часа назад
Фото: NASA
Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) сообщило 26-процентной вероятности геомагнитных бурь G1-класса 26 февраля. Это бури, которые согласно международной классификации, приравниваются к слабому шторму и могут привести к незначительным сбоям в работе энергосистем и изменению путей миграции животных и птиц. В этот день высокоскоростной поток солнечного ветра достигает Земли.
>> На Землю обрушилась магнитная буря
«Газообразный материал течет из каньоно-подобного отверстия в солнечной атмосфере, делящего солнечный диск. Наблюдатели полярного неба могут ожидать яркие сияния, когда прибудет солнечный ветер», — сообщает Гисметео.
На метеозависимых людей такие бури тоже могут оказывать воздействие, которое проявляется целым рядом симптомов, в частности, мигренью, головным болями, болями в суставах бессонницей или сонливостью. У некоторых отмечается эмоциональная нестабильность, раздражительность, тахикардия, скачки артериального давления, плохое общее самочувствие, слабость, упадок сил. У людей пожилого возраста возможно обострение хронических заболеваний.
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