На Землю надвигается магнитная буря

Эксперты предупредили о магнитных бурях

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) сообщило 26-процентной вероятности геомагнитных бурь G1-класса 26 февраля. Это бури, которые согласно международной классификации, приравниваются к слабому шторму и могут привести к незначительным сбоям в работе энергосистем и изменению путей миграции животных и птиц. В этот день высокоскоростной поток солнечного ветра достигает Земли.

>> На Землю обрушилась магнитная буря «Газообразный материал течет из каньоно-подобного отверстия в солнечной атмосфере, делящего солнечный диск. Наблюдатели полярного неба могут ожидать яркие сияния, когда прибудет солнечный ветер», — сообщает Гисметео.

На метеозависимых людей такие бури тоже могут оказывать воздействие, которое проявляется целым рядом симптомов, в частности, мигренью, головным болями, болями в суставах бессонницей или сонливостью. У некоторых отмечается эмоциональная нестабильность, раздражительность, тахикардия, скачки артериального давления, плохое общее самочувствие, слабость, упадок сил. У людей пожилого возраста возможно обострение хронических заболеваний.