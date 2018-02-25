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Новейший флагман Samsung показали на видео
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Новейший флагман Samsung показали на видео 

Lenta.ru 5 часов назад
Видео новейших смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ слили в сеть раньше официальной презентации, которая состоится 25 февраля. Ролик опубликован на YouTube-канале Slashleaks.
Как пишет The Verge, новый флагман сохранит большинство спецификаций предшественника — Galaxy S8. В смартфоне поменяли расположение дактилоскопического датчика, сместив его под объектив камеры. Кроме того, S9 станет первым смартфоном, камера которого оснащена двойной диафрагмой.
Ранее журналист и инсайдер Эван Бласс назвал стоимость Galaxy S9 и S9+. По его информации, цена первого гаджета составит 841 евро (58,5 тысячи рублей без учета наценок), второго — 997 евро (69,5 тысячи рублей).
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