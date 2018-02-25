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Астрофизики предупредили о космических хакерах
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Астрофизики предупредили о космических хакерах 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Reuters
Астрофизики Майкл Хиппке и Джон Лэрнед опасаются, что представители внеземных цивилизаций способны устроить кибератаку на человечество. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на препринт статьи ученых, опубликованный на arXiv.org.
Исследователи указывают, что радиотелескопы могут зарегистрировать сообщение, в котором заложен вредоносный код и угрозы, к примеру, взорвать Солнце, если земляне не согласятся на те или иные требования.
В качестве примера потенциально опасных посланий Хиппке и Лэрнед приводят сообщения, регистрируемые проектом SETI.
Так, в 2017 году астрофизик Рене Хеллер из Института Макса Планка предложил расшифровать поток из 1 902 341 бита, которые были продуктом простых чисел (SETI Decrypt Challenge).
Декодированная информация представляла собой черно-белую пиксельную картинку, как отмечают Лэрнед и Хиппке, такие сигналы вполне можно расшифровать на бумаге — в таком случае вреда земным системам от таких сообщений не будет. Но когда речь идет о более сложном коде, без использования компьютеров не обойтись.
Исследователи предлагают расшифровывать такие послания на изолированных машинах, впрочем, они уточняют, что такой метод тоже не будет на 100 процентов безопасным.
Как отмечает NBC News, если предполагаемая недружественная цивилизация живет на расстоянии более 40 световых лет от Земли, она пока не знает, что у человечества есть персональные компьютеры, которые можно атаковать. А если речь идет о 80 световых годах, у инопланетян еще нет информации о наличии на Земле каких-либо компьютеров вообще.
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