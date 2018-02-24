Сенсационная находка в деле о гибели группы Дятлова

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заметил на фотографиях с места гибели группы Дятлова свидетельства того, что был и десятый погибший, сообщает «URA.RU»

На этой фотографии исследователь рассмотрел руку десятого погибшего Фото: из архива Валентина Дегтерева

9 членов тургруппы, возглавляемой студентом Уральского политехнического института (УПИ) Игорем Дятловым погибли в ночь на 2 февраля 1959-го в горах Северного Урала при странных обстоятельствах. Восстановленная картина их гибели свидетельствовала о том, что они спешно покинули палатку, не успев тепло одеться. Палатка была найдена разрезанной. Все погибли, тела студентов обнаружили неподалеку от палатки. Вот уже много лет загадку их таинственной гибели пытаются разгадать историки, любители мистики и исследователи.

из архива Валентина Дегтерева

По словам Дегтерева, десятый труп не был идентифицирован и в уголовном деле не фигурирует. «Тело обнаружили, отметили снятой лыжей и сделали три фотографии. На фотографиях из сугроба торчит человеческая рука. Видны и занесенные снегом фрагменты одежды. Больше упоминаний об этом трупе нигде нет. Он не фигурирует в уголовном деле. Акта его вскрытия также нигде нет. … На одном экземпляре фото даже есть подпись (лабаз). Но на руку, торчащую из-под снега, никто внимания не обратил», — считает Дегтерев.

Фото: из архива Валентина Дегтерева

По мнению исследователя, десятым погибшим мог быть еще один участник похода, о котором нет никаких воспоминаний. Однако не исключено, что это один из напавших на студентов.

Фото: из архива Валентина Дегтерева

«Возможно это один из нападавших. Это в том случае если они нападали группой. Если это был один человек, то он обладал невероятной силой и навыками охотника. Однако и это не спасло его от смерти», — рассказал он.