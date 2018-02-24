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В Крыму нашли части древнеримского корабля
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В Крыму нашли части древнеримского корабля 

Газета.Ru 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
В Крыму найдены части древнего корабля, которые могут относиться к римскому периоду в истории полуострова — II-III векам нашей эры, передает НСН.
Два якоря, свинцовые плитки и свинцовый котел ученые обнаружили в устье крымской реки Бельбек.
Исследователи предполагают, что в этом месте потерпел крушение корабль. Как сообщил кандидат исторических наук Виктор Лебединский, все находки перевезены в Центр морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета. Их поместят в специальный раствор, также будет решаться вопрос о возможности экспонирования находок.
В ноябре прошлого года археологи начали исследование древнего поселения в районе строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту в окрестностях Керчи.
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