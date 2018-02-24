В Крыму нашли части древнеримского корабля

Крыму найдены части древнего корабля, которые могут относиться к римскому периоду в истории полуострова — II-III векам нашей эры, передает НСН.

Два якоря, свинцовые плитки и свинцовый котел ученые обнаружили в устье крымской реки Бельбек.

Исследователи предполагают, что в этом месте потерпел крушение корабль. Как сообщил кандидат исторических наук Виктор Лебединский , все находки перевезены в Центр морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета. Их поместят в специальный раствор, также будет решаться вопрос о возможности экспонирования находок.