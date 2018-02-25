Ещё
Названа причина аварии конкурента «Протона»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина аварии конкурента «Протона» 

Lenta.ru 25 февраля 2018
Фото: Фото: ESA / CNES / ARIANESPACE / AP
Спутники SES-14 и Al Yah 3 выведены европейской ракетой Ariane 5 на незапланированные орбиты из-за ошибки, допущенной автоматической системой контроля параметров при проверке заложенных в систему наведения данных, сообщает компания Arianespace.
Как показала экспертиза, проведенная независимой комиссией под руководством генерального инспектора Европейского космического агентства Тони Толкер-Ньельсена, на первых секундах полета сразу после пуска 26 января произошло отклонение ракеты от запланированной траектории на 20 градусов, однако отношение апогея и перигея было очень близким к целевым значениям (249 на 45 234 километров).
«Причина отклонения траектории вызвана плохой спецификацией одного из параметров миссии пусковой установки, ошибка в котором не была обнаружена во время стандартных проверок качества, осуществляемых перед пуском Ariane 5», — заключает Arianespace.
В Arianespace заявляют, что «причины аномалии полностью выяснены и на этой основе сделаны четкие рекомендации». Компания отмечает, что принимаемые меры позволят осуществить следующий запуск Ariane 5 в марте 2018 года (сразу после старта «Союз-СТ-Б»), а все системы спутников SES-14 и Al Yah 3 работают нормально.
Ракету Ariane 5 с двумя аппаратами запустили 26 января в 01:20 московского времени с космодрома Куру (Французская Гвиана). Полет шел в штатном режиме, в том числе планово отделилась первая ступень и заработал двигатель HM7B второй ступени. Однако на 10-й минуте пропала телеметрия с Ariane 5.
В результате неполадок SES-14 и Al Yah 3 выведены на незапланированные орбиты. Впоследствии заказчики пуска отметили полную работоспособность космических аппаратов. SES-14, снабженный электрическими двигателями, достигнет целевой орбиты в мае 2018-го, а Al Yah 3, оснащенный химическими агрегатами, заработает в конце года.
Первый пуск Ariane 5 состоялся в 1996 году, из 95 ее стартов 2 считаются неудачными и 3, включая последний, оказались частично удачными. Ранее неполадки происходили в первые шесть лет эксплуатации носителя. Конкурентами Ariane 5 на рынке коммерческих пусков считается российский «Протон-М», а также американские Falcon 9 и Atlas 5.
Arianespace считается старейшей в мире компанией, осуществляющей коммерческие запуски космических спутников. Оператор, созданный при поддержке Европейского космического агентства, в 2016 году занял 60 процентов мирового рынка коммерческих запусков аппаратов на геостационарные орбиты, став лидером в данном сегменте. В парке Arianespace имеются европейские тяжелые ракеты Ariane 5, российские средние «Союз-СТ-Б» и итальяно-украинские легкие Vega.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля206
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня30
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию536
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение