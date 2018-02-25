В Сети нашли «самую тошнотворную гифку»

Бесконечно приближающееся побережье на зацикленной картинке вызвало у пользователей Сети головную боль и тошноту.

This is the most frustrating gif I've ever seen in my life pic.twitter.com/eTzcg4LJfq— Casanova 🇯🇲 (@KRUZAA_) 18 февраля 2018 г. Пользователи Интернета обнаружили анимированное изображение, которое при длительном просмотре ухудшает самочувствие. Пользователи Reddit присудили ему звание «самой тошнотворной гифке».

На картинке изображено снятое сверху побережье, которое бесконечно приближается к зрителю по принципу рекурсии. Автор gif-файла — польский художник Феликс Кончаковский, который специализируется на создании подобных зацикленных изображений.