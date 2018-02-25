Ещё
В Сети нашли «самую тошнотворную гифку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети нашли «самую тошнотворную гифку» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Бесконечно приближающееся побережье на зацикленной картинке вызвало у пользователей Сети головную боль и тошноту.
Пользователи Интернета обнаружили анимированное изображение, которое при длительном просмотре ухудшает самочувствие. Пользователи Reddit присудили ему звание «самой тошнотворной гифке».
На картинке изображено снятое сверху побережье, которое бесконечно приближается к зрителю по принципу рекурсии. Автор gif-файла — польский художник Феликс Кончаковский, который специализируется на создании подобных зацикленных изображений.
ТК «Звезда»: последние новости
Пользователи соцсетей высмеяли идею запуска сверхзвуковых поездов на Украине Археолог разгадал главную тайну строительства египетских пирамид В небе над Петербургом взошло три солнца
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орнеллу Мути осудили за мошенничество13
Индийская актриса умерла во время свадьбы3
Россия разочаровала президента Эстонии80
«Я жена депутата»: скандал на борту «Аэрофлота»509
Финляндия заскучала по «сумасшедшим русским»81
Видео
Свинья в ЮАР научилась рисовать картины
В мире
Битва двух носорогов попала на видео
В мире
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
01:00
Соловьев взбесил Панина
Шоу-бизнес
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании В мире
01:00
Сын Ротару раскрыл тайну
Шоу-бизнес
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение