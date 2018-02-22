Ещё
В хвосте сперматозоида нашли ранее неизвестные структуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В хвосте сперматозоида нашли ранее неизвестные структуры 

Naked-Science.ru 22 февраля 2018
Фото: Naked-Science.ru
Ученые обнаружили белковые «спирали» в микротрубочках, из которых состоит жгутик сперматозоида. В перспективе открытие может помочь в исследованиях проблемы бесплодия.
Группа ученых из Швеции и США обнаружила ранее неизвестные спиральные структуры в составе микротрубочек, из которых состоит жгутик сперматозоида, позволяющий половой клетке передвигаться. Микроскопические спирали получили название TAILS (Tail Axoneme Intra-Lumenal Spiral). В чем заключается их функция, пока неизвестно: ученые считают, что спирали могут контролировать направление движения сперматозоида или помогать ему поддерживать скорость. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Обнаружить новые объекты помог метод криоэлектронной томографии (Cryogenic electron tomography, CryoET). Этот метод часто используют при изучении клеток. Образцы для исследования быстро замораживают при помощи жидкого этана либо других охлаждающих веществ, чтобы вода в растворе с образцами не успела превратиться в острые кристаллы льда и разрушить хрупкие клеточные структуры. Замороженные образцы фотографируют с помощью просвечивающего электронного микроскопа, разворачивая под разными углами. Затем снимки объединяют в трехмерную модель.
С помощью этого метода исследователи изучили хвост (жгутик) сперматозоида — орган, позволяющий клетке двигаться. Осевая нить жгутика, аксонема, состоит из «кольца» микротрубочек, полых белковых цилиндрических структур. К ним прикреплены моторные белки, способные двигаться по поверхности трубочек. Их координация позволяет сперматозоиду передвигаться по сложным траекториям, обходя препятствия.
Новые структуры обнаружили в кончике хвоста клетки. Внутри микротрубочек находились белковые спиральные элементы с «шагом» закручивания, равным 8 нм. Для чего они нужны, ученые пока не знают. Ведущий автор работы Давиде Забео (Davide Zabeo) поясняет: «Мы считаем, что эти спирали могут служить „пробкой“ внутри микротрубочек, не давая им расширяться и сжиматься в процессе движения. Вместо этого [спирали] позволяют направить всю энергию сперматозоида на быстрое движение к яйцеклетке». По еще одной версии, TAILS помогают контролировать направление движения.
Исследования структур TAILS расскажут не только о движении сперматозоидов, но и о его нарушениях. В перспективе это может помочь в лечении бесплодия.
Ранее американские ученые установили, что большие сперматозоиды двигаются сравнительно медленно — это уменьшает шансы этих клеток на оплодотворение.
Naked-Science.ru: последние новости
Владимир Путин анонсировал российскую миссию на Марс в 2019 году Создатели «Мира Дикого запада» сняли фильм о запуске Falcon Heavy Раскопки не подтвердили гипотезу о едва не случившемся вымирании людей 75 тыс. лет назад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию401
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе17
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури40
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе256
Группа «Пикник» разбилась в ДТП62
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение