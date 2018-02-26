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В Южной Корее создали робота-грузчика
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В Южной Корее создали человекоподобного робота-грузчика 

ТК «Звезда» 26 февраля 2018
Фото: pixabay.com
Руководство компании Samsung собирается использовать такие машины на собственных предприятиях.
Компания Samsung разработала человекоподобного робота Saram с искусственным интеллектом, способного поднимать и перемещать тяжелые грузы на складах.
Как пишет Business Korea, имя робота-манипулятора в переводе с корейского языка означает «человек». Руководство южнокорейской компании собирается использовать такие машины на собственных предприятиях.
Samsung уже зарегистрировала товарный знак «Saram» в конце 2017 года. По мнению специалистов, в будущем робота могут дополнить. Разработчики также собираются создать машины, которые будут использоваться в хирургии и домашних условиях.
Как сообщил изданию источник в компании, недавно была завершена разработка робота, способного ходить по наклонным поверхностям, регулируя угол голеностопного сустава. Его планируют снабдить технологией распознавания местности и при помощи собранной машиной информации можно будет создавать карты.
Ранее сообщалось, что инженеры из Южнокорейского института передовых технологий (KAIST) и робототехнической компании Rainbow разработали прототип ездового робота-гуманоида.
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