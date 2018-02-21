На дне Тихого океана обнаружена огромная пирамида

Ученому из Аргентины с помощью приложения Google Earth удалось обнаружить в водах Тихого океана таинственную постройку гигантских размеров. По мнению специалиста, сооружение может быть пирамидой, которая в свое время являлась частью исчезнувшей Атлантиды, передают СМИ.

Открытие сделал археолог Марсело Игазуста, изучавший спутниковые изображения водного пространства, расположенного к западу от Мексики. Согласно предварительным оценкам, длина находки составляет 14-18 метров. Подключившиеся к изучению снимков ученые отметили, что такие гигантские пирамиды могут принадлежать затонувшей цивилизации Атлантида и выразили надежду, что найденная постройка станет ключом к поиску мифологического государства.

«Это монументальное открытие. Люди никогда не смогли бы построить такую конструкцию. Только инопланетянам это под силу, которые, возможно, там жили», — сказал уфолог. Между тем уфолог Скотт Уоринг выдвинул предположение, что сооружение в Тихом океане — объект внеземного наследия. Ученый уверен: люди не способны возводить столь массивные строения, поэтому на погребенной на дне океана базе могли жить гуманоиды.

На сегодняшний день Атлантида является мифическим островом-государством. Впервые оно упоминается философом Платоном. По словам древнегреческого ученого, остров находился на западе от Геркулесовых столбов, напротив гор Атланта (большая горная система на северо-западе Африки). Во время сильного землетрясения, сопровождавшегося наводнением, участок суши был поглощен морем в один день вместе со своими жителями — атлантами. Произошло это около 9500 года до нашей эры.

Ранее с помощью картографического сервиса Google Maps уфологи сумели обнаружить в центре чилийской пустыни Атакама геоглиф с изображением человекообразного существа, напоминающего инопланетянина. Возраст рисунка оценивается в девять тысяч лет, а его длина составляет 86 метров. По словам чилийских специалистов, находка является самым крупным и наиболее интересным геоглифом из когда-либо увиденных в данном уголке мира.