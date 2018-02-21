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На дне Тихого океана обнаружена огромная пирамида
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На дне Тихого океана обнаружена огромная пирамида 

Мир24 8 часов назад
Фото: Twitter
Ученому из Аргентины с помощью приложения Google Earth удалось обнаружить в водах Тихого океана таинственную постройку гигантских размеров. По мнению специалиста, сооружение может быть пирамидой, которая в свое время являлась частью исчезнувшей Атлантиды, передают СМИ.
Открытие сделал археолог Марсело Игазуста, изучавший спутниковые изображения водного пространства, расположенного к западу от Мексики. Согласно предварительным оценкам, длина находки составляет 14-18 метров. Подключившиеся к изучению снимков ученые отметили, что такие гигантские пирамиды могут принадлежать затонувшей цивилизации Атлантида и выразили надежду, что найденная постройка станет ключом к поиску мифологического государства.
Между тем уфолог Скотт Уоринг выдвинул предположение, что сооружение в Тихом океане — объект внеземного наследия. Ученый уверен: люди не способны возводить столь массивные строения, поэтому на погребенной на дне океана базе могли жить гуманоиды.
«Это монументальное открытие. Люди никогда не смогли бы построить такую конструкцию. Только инопланетянам это под силу, которые, возможно, там жили», — сказал уфолог.
На сегодняшний день Атлантида является мифическим островом-государством. Впервые оно упоминается философом Платоном. По словам древнегреческого ученого, остров находился на западе от Геркулесовых столбов, напротив гор Атланта (большая горная система на северо-западе Африки). Во время сильного землетрясения, сопровождавшегося наводнением, участок суши был поглощен морем в один день вместе со своими жителями — атлантами. Произошло это около 9500 года до нашей эры.
Ранее с помощью картографического сервиса Google Maps уфологи сумели обнаружить в центре чилийской пустыни Атакама геоглиф с изображением человекообразного существа, напоминающего инопланетянина. Возраст рисунка оценивается в девять тысяч лет, а его длина составляет 86 метров. По словам чилийских специалистов, находка является самым крупным и наиболее интересным геоглифом из когда-либо увиденных в данном уголке мира.
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