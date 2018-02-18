SpaceX успешно вывела на орбиту три спутника

Компания SpaceX сообщила об успешном выводе на орбиту трех спутников

В четверг SpaceX запустила с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) ракету-носитель Falcon 9.

Successful deployment of PAZ satellite to low-Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/xOEuyaFrcZ— SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2018 г. Американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту три запущенные ею спутника. Об этом говорится на странице SpaceX в Twitter.

В четверг SpaceX запустила с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) ракету-носитель Falcon 9. На ее борту был спутник PAZ испанской компании Hisdesat, и два аппарата SpaceX, которые предназначались для обеспечения доступа к Всемирной сети, — Tintin A и Tintin B. Сообщается, что до этого операция многократно откладывалась.

В сообщении компании также говорится, что «успешный вывод PAZ на низкую околоземную орбиту подтвержден».

Также глава SpaceX Илон Маск в своем микроблоге написал, что «Tintin A и B вышли на орбиту и установили связь с Землей».

Аппарат PAZ был разработан и изготовлен европейским консорциумом Airbus. Он предназначается для мониторинга окружающей среды, нужд картографии, оценки состояния водных, лесных и земельных ресурсов. Tintin A и Tintin B являются частью проекта SpaceX под названием Starlink. Проектом предусматривается вывод на орбиту несколько тысяч спутников, которые смогут обеспечить доступ к дешевому Интернету десятку миллионов жителей отдаленных регионов Земли.

Кроме того, в четверг SpaceX после запуска попыталась осуществить спуск одного из элементов ракеты-носителя — головного обтекателя. Сотрудники компании собирались, «поймать» его в установленную на маленькое судно сеть, его фото было опубликовано на странице Илона Маска в Instagram. По его словам, операция не была успешной обтекатель в сеть не попал и упал в воду.