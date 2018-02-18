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SpaceX успешно вывела на орбиту три спутника
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Компания SpaceX сообщила об успешном выводе на орбиту трех спутников 

ТК «Звезда» 18 февраля 2018
Фото: Thom Baur / Reuters
В четверг SpaceX запустила с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) ракету-носитель Falcon 9.
Американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту три запущенные ею спутника. Об этом говорится на странице SpaceX в Twitter.
В четверг SpaceX запустила с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) ракету-носитель Falcon 9. На ее борту был спутник PAZ испанской компании Hisdesat, и два аппарата SpaceX, которые предназначались для обеспечения доступа к Всемирной сети, — Tintin A и Tintin B. Сообщается, что до этого операция многократно откладывалась.
В сообщении компании также говорится, что «успешный вывод PAZ на низкую околоземную орбиту подтвержден».
Также глава SpaceX Илон Маск в своем микроблоге написал, что «Tintin A и B вышли на орбиту и установили связь с Землей».
Аппарат PAZ был разработан и изготовлен европейским консорциумом Airbus. Он предназначается для мониторинга окружающей среды, нужд картографии, оценки состояния водных, лесных и земельных ресурсов. Tintin A и Tintin B являются частью проекта SpaceX под названием Starlink. Проектом предусматривается вывод на орбиту несколько тысяч спутников, которые смогут обеспечить доступ к дешевому Интернету десятку миллионов жителей отдаленных регионов Земли.
Кроме того, в четверг SpaceX после запуска попыталась осуществить спуск одного из элементов ракеты-носителя — головного обтекателя. Сотрудники компании собирались, «поймать» его в установленную на маленькое судно сеть, его фото было опубликовано на странице Илона Маска в Instagram. По его словам, операция не была успешной обтекатель в сеть не попал и упал в воду.
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