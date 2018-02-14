Меню для экспедиции на Луну приготовят в РФ

Специальное меню для экспедиции на Луну приготовят в России

"По заданию Ракетно-космической корпорации «Энергия» мы приступили к созданию рационов питания для экипажа нового космического аппарата. Основу продуктового набора составит рацион экипажа корабля «Союз», доставляющего космонавтов на Международную космическую станцию. Он будет дополнен продуктами сублимационной сушки. У «Союза» рацион рассчитан на трое суток полета, а у «Федерации» будет девятисуточный запас продуктов", Российские ученые приступили к подготовке специального меню для пилотируемой лунной экспедиции на корабле «Федерация» длительностью около девяти суток. Космонавтам предложат порошковые супы и соки, а также консервы, готовить которые будет очень просто — нужно лишь залить блюдо кипятком. В состав продуктов войдут ингредиенты, снижающие воздействие космического излучения, сообщила газета «Известия»

— цитирует издание слова сотрудника Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии.

Ученые пояснили, что меню «Союза» рассчитано на полет к Международной космической станции (МКС) и возвращение на Землю. Оно включает консервы, хлеб, фруктовые палочки, печенье и пакет сока. При полете на Луну никаких жидких соков и супов не будет. Им на смену придут обезвоженные продукты, состоящие из небольших кусочков и порошков, упакованных в полимерные пакеты. В упаковку для готовности нужно залить горячую воду. В рацион входят мясные, рыбные и овощные закуски, а также фруктовые десерты. Необходимость подготовки сублимированной пищи вызвано отсутствием специальной печи для разогрева консервов, как на «Союзе», так и на «Федерации». На МКС места больше — поэтому там она есть.

Меню рассчитано на получение космонавтом 2700–3000 килокалорий ежедневно, как и во время пребывания на МКС. Для противодействия космическому излучению продукты будут содержать необходимое количество пектинов, витаминов Р, В, С и элементов кальция, калия и йода.

"Пищевой рацион на станции полностью удовлетворяет потребности космонавтов, сбалансирован по питательному составу. Но мне в полете всегда не хватало той еды, которую невозможно приготовить в космосе и которая, по общепринятым понятиям, считается вредной — это жареная картошка, яичница и шашлык. Скучаешь по тому, что можно получить дома, но чего нет на орбите", Российский космонавт Олег Новицкий признался, что в космосе хочется настоящей «домашней» еды.

— объяснил он.

Российская Ракетно‐космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила подробную презентацию отечественной программы освоения Луны. В нее входят: создание убежища от радиации, комплекса для добычи полезных ископаемых и ряд других проектов, которые обеспечат использование базы в качестве пункта для отправки экспедиций в далекий космос. Транспортное обеспечение станции будет возложено на пилотируемый вездеход. Полное завершение работ планируется в 2050 году.