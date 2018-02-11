Старт «Союза» отменили в последний момент

Роскосмос не смог установить мировой рекорд по скорости стыковки грузового корабля с МКС. Старт российской ракеты-носителя «Союз» с кораблем «Прогресс» отложен из-за технических проблем. При запуске произошло автоматическое отключение двигателей, сообщает космическое агентство

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-08» перенесен на резервную дату — 13 февраля», — говорится в сообщении Роскосмоса. Пока неясно, почему сработала автоматическая защита.

Между тем, источники говорят, что ошибка могла возникнуть в компьютерной системе управления ракетой.

Ракета «Союз» должна была доставить на орбиту космический корабль «Прогресс» для стыковки с МКС. При этом в Роскосмосе планировали установить мировой рекорд — произвести стыковку за 2 витка. Иными словами, «Прогресс» добрался бы до космической станции всего за 3,5 часа с момента старта с Земли.

Сейчас от старта до стыковки проходит около 2 суток.