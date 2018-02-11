NASA показало аномальные процессы в Каспийском море со спутника

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии аномальных процессов в Каспийском море — "молочных вихрей" у берегов Туркмении. Снимки были сделаны спектрорадиометром MODIS с космического аппарата "Терра".

"Площадь осадочного шлейфа отражает область так называемых "морских отмелей". Эта мелководная часть моря глубиной 30 метров протянулась на 200 километров с севера на юг и на 120 километров к западу от берега. После нее морское дно имеет крутой спуск на глубину 100 метров и более", — говорится в сообщении агентства. Вихри светло-бирюзовой морской воды оказались вызваны ветрами, которые перемешивают воду и донные отложения, что придает воде молочный цвет.

"Молочные вихри" могут оказывать негативное влияние на рыболовство, что является одной из причин, по которым эксперты стали наблюдать за ними и стремиться понять, когда и почему они образуются. Другие мелкие участки Каспийского моря — бухты Туркменбаши и Кара-Богаз-Гол, также легко подвержены взбалтыванию и производят шлейфы осадков.

Кстати

В прошлом году группа ученых из США, России, Азербайджана и Франции обнародовала результаты многолетних исследований. С 1996 по 2015 год уровень воды в Каспийском море понизился примерно на 1,5 метра (пять футов). Если процессы будут продолжаться такими темпами, то северная часть Каспийского моря может исчезнуть через 75 лет. Причина тому глобальное потепление и снижение водостока рек, питающих Каспий.