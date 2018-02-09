Apple подтвердила крупнейшую утечку в истории iPhone

«Старый исходный код трехлетней давности действительно утек, — сообщили в Apple. — Но защищенность наших продуктов не зависит от сохранности кода. Существует много уровней защиты, встроенных в наши продукты, поэтому мы и призываем пользователей устанавливать новые версии системы, чтобы повысить безопасность». Корпорация Apple подтвердила подлинность исходного кода загрузчика iBoot. Об этом пишет CNET со ссылкой на представителя компании.

Несмотря на это, адвокаты, действующие от лица Apple, заявили, все равно потребовали удалить исходники с GitHub, пишет The Verge. Они указывают, что опубликованные материалы являются собственностью компании и на них распространяется закон о защите авторских прав.