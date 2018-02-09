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Apple подтвердила крупнейшую утечку в истории iPhone
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Apple подтвердила крупнейшую утечку в истории iPhone 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Корпорация Apple подтвердила подлинность исходного кода загрузчика iBoot. Об этом пишет CNET со ссылкой на представителя компании.
«Старый исходный код трехлетней давности действительно утек, — сообщили в Apple. — Но защищенность наших продуктов не зависит от сохранности кода. Существует много уровней защиты, встроенных в наши продукты, поэтому мы и призываем пользователей устанавливать новые версии системы, чтобы повысить безопасность».
Несмотря на это, адвокаты, действующие от лица Apple, заявили, все равно потребовали удалить исходники с GitHub, пишет The Verge. Они указывают, что опубликованные материалы являются собственностью компании и на них распространяется закон о защите авторских прав.
Ранее в феврале аноним выложил на GitHub исходный код загрузчика iBoot, который отвечает за процесс загрузки iOS. Из-за отсутствия некоторых файлов этот код также не удастся скомпилировать, но это не мешает изучать исходники для поиска уязвимостей. Вероятно, эта утечка также позволит сэмулировать iOS на другие устройства. Автор серии книг об операционных системах Apple Mac OS X и iOS Джонатан Левин (Jonathan Levin) заявил, что это крупнейшая утечка в истории iPhone.
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