Россия испытала плазменные двигатели

По его словам, данные силовые агрегаты апробировали около полутора месяцев назад. «Была получена летная квалификация и этого двигателя тоже, а не просто наземная. Летные испытания были проведены в составе европейского спутника», — сказал Тестоедов.

«В частности, предполагается использовать двигатели не СПД-100, а СПД-140 с тягой около 56 граммов. В семь-восемь раз больше тяга, в семь-восемь раз меньше время на довыведение», — заявил Тестоедов. В последующих проектах, где требуется довыведение больших масс, чем может нести ракета, «ИСС Решетнева» планирует ставить на спутники дополнительные двигатели большей тяги, позволяющие быстрее выводить спутник в нужную позицию.

Плазменный ракетный двигатель представляет собой разновидность электрического силового агрегата, в котором рабочее тело ускоряется, находясь в состоянии плазмы.