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Предсказано скорое разрушение запущенной к Марсу Tesla
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Ученый предсказал скорое разрушение запущенной к Марсу Tesla 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © AP Photo / Courtesy of Elon Musk/Instagram
Автомобиль Tesla Roadster, запущенный во вторник в космос компанией SpaceX, даже если сможет избежать столкновения с крупными космическими объектами, будет разрушен радиацией. Об этом заявил американский химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США, его слова приводит LiveScience.
Ученый напоминает, что поверхность нашей планеты, в отличие от внеземного пространства, защищена от космической радиации и солнечных лучей магнитным полем и атмосферой. "В космосе все органические соединения будут подвергнуты разрушающему воздействию разных видов радиации", — говорит химик.
Кэррол отмечает, что в отправленной к Марсу Tesla к органике относится каркас из углеродного волокна и пластмассовые детали. По мнению ученого, космическая радиация приведет к тому, что машина начнет распадаться на куски.
"В подобных условиях я бы не отвел этим деталям и года", — считает Кэррол.
Новая мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX во вторник успешно осуществила свой первый испытательный полет, в ходе которого в космос был запущен спортивный автомобиль владельца SpaceX Илона Маска. По задумке, электрокар будет двигаться к Марсу по гелиоцентрической орбите.
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