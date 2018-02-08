Предсказано скорое разрушение запущенной к Марсу Tesla

Ученый предсказал скорое разрушение запущенной к Марсу Tesla

Автомобиль Tesla Roadster, запущенный во вторник в космос компанией SpaceX , даже если сможет избежать столкновения с крупными космическими объектами, будет разрушен радиацией. Об этом заявил американский химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США, его слова приводит LiveScience.

Ученый напоминает, что поверхность нашей планеты, в отличие от внеземного пространства, защищена от космической радиации и солнечных лучей магнитным полем и атмосферой. "В космосе все органические соединения будут подвергнуты разрушающему воздействию разных видов радиации", — говорит химик.

"В подобных условиях я бы не отвел этим деталям и года", — считает Кэррол. Кэррол отмечает, что в отправленной к Марсу Tesla к органике относится каркас из углеродного волокна и пластмассовые детали. По мнению ученого, космическая радиация приведет к тому, что машина начнет распадаться на куски.

Новая мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX во вторник успешно осуществила свой первый испытательный полет, в ходе которого в космос был запущен спортивный автомобиль владельца SpaceX Илона Маска. По задумке, электрокар будет двигаться к Марсу по гелиоцентрической орбите.