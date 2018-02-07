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Маск забыл кошелек в запущенной в космос машине
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Маск забыл кошелек в запущенной в космос машине 

Рамблер 3 часа назад
После того, как с мыса Канаверал во Флориде стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX с электромобилем Tesla, создатель машины Илон Маск понял, что забыл в ней свой кошелек. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на американские СМИ.
Как ранее заявил Илон Маск, манекен за рулем кабриолета Tesla будет колесить по Солнечной системе еще миллиард лет. По всей видимости, бумажник Маска ожидает та же участь.
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После старта ракеты Илон отправился домой, где провел несколько часов в поисках кошелька. Поскольку кошелек так и не нашелся. Маск предположил, что его украли, и обзвонил банки, чтобы проверить свои счета. Потом предприниматель отправился в прачечную, и там его осенило: пару недель назад он оставил бумажник в том самом авто, которое сейчас бороздит просторы Вселенной.
О том, почему он не вспоминал о кошельке столько времени, Маск сказал, что при его занятости кошелек не такая уж необходимая вещь.
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