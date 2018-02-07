Разгонный блок Falcon Heavy разбился при посадке

Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке

Центральный разгонный блок новой ракеты SpaceX Falcon Heavy разбился во время посадки. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление главы компании Илона Маска, сделанное им на пресс-конференции.

На ускорителе, согласно озвученным данным, сработал только один из трех двигателей, что привело к его падению в воду на скорости 480 километров в час. При этом планировалось, что блок должен был приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Два других ускорителя (боковых) совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде.