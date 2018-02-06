Россиянка готовится к полету на Марс. В один конец

Первые люди поселятся на Марсе в 2032 году. Об этом заявил Бас Лансдорп — руководитель частной голландской программы Mars One. Ее цель — колонизация Марса землянами. Предполагается, что никто из марсонавтов не вернется назад.

— Финальная команда будет состоять из 24 человек, которая будет разделена на экипажи, и только через десять лет тренировок и подготовки примерно будет понятно, какой из экипажей полетит первый на Марс. Сейчас они получили финансирование 6 млн долларов, но пока не могут их получить на руки, занимаются оформлением этого. Как только они их получат, начнется предпоследний этап отбора участников и подготовка базы, где мы будем тренироваться и учиться. Параллельно я участвовала в проекте «Марсианское общество в Америке», и они имитировали как раз работу и жизнь на Марсе. У них есть две станции, одна — в пустыне штата Юта, другая — в Арктике на острове Дэвон. Мы провели три месяца в пустыне и потом еще месяц в Арктике, где могли полностью находиться только в скафандре, есть ту еду, которую успели завезти или вырастить, то есть все состояло из ограничений, действительно такое полное погружение в то, что ожидает людей на Марсе. По программе Mars One подготовки еще не было, был только отбор. — Сколько, помимо вас, представителей из России осталось в топ-100? — Четверо, это еще три девушки. По словам Лансдорпа, первыми в 2031-м на Марс полетят двое мужчин и две женщины. Год спустя они достигнут планеты, построят базу и проживут там два года. Затем к ним постепенно присоединятся новые партии переселенцев. Отбор будущих участников программы начался в 2013 году. Организаторам проекта поступило 200 тысяч заявок от добровольцев, которые готовы провести жизнь на красной планете. В шорт-лист попали только 100 человек, среди них россиянка Анастасия Степанова

«Все эксперты единодушно высказали достаточно сильный скепсис по отношению к планам полета на Марс в один конец. По роду службы мне приходится отслеживать публикации в иностранной прессе по большинству вопросов, связанных с космонавтикой. Так вот, честно говоря, об этой программе последние месяцы или последние дни я не слышал ничего и не видел. Поэтому я могу заключить, что если сейчас там снова какая-то волна поднимается, то это, скорее всего, просто пиар. Есть некие разработки, бумажные проекты, возможно, какие-то макеты, но не более. Технические решения сами по себе отдельные. Это некий жилой объект, который способен был бы долететь до Марса и доставить туда людей, наверное, прототипом такого объекта может являться современная Международная космическая станция. Технология спуска и посадки в атмосфере Марса тоже есть, но она, правда, в настоящее время отработана только для сравнительно небольших космических аппаратов. Пилотируемый корабль, даже летящий в один конец, весит гораздо больше, чем те зонды, которые посылались до настоящего времени. Атмосфера Марса очень жиденькая, парашюты для огромного объекта не успевают в ней раскрыться. Технологии, отдельно взятые, есть, в комплексе их, наверное, будут рассматривать только тогда, когда действительно займутся созданием полноценного межпланетного корабля. А будет ли он для полета в один конец или для нормальной экспедиции с возвращением, я думаю, здесь большой разницы не будет, будет разница только в масштабах». Mars One получила 6 млн долларов от некой крупной американской инвестиционной компании. Проект существует за счет частных пожертвований, которые можно сделать на сайте программы, в том числе и в биткоинах. В 2016 году сообщалось, что миссию Mars One запустят в 2022-м. Но из-за нехватки финансирования первый вылет тогда отложили — в четвертый раз. Пока не верит в успех программы редактор журнала «Новости Космонавтики» Игорь Афанасьев

По заявлению самой Mars One, она не является аэрокосмической компанией. Все работы по разработке, производству и запуску аппаратов планируют передать субподрядчикам. Штат Mars One составляет всего восемь человек.