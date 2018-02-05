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Компьютеры на Windows оказались под угрозой
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Компьютеры на Windows оказались под угрозой 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Reuters
Специалисты обнаружили новые угрозы, жертвами которых могут стать пользователи популярных версий операционной системы Windows. Принцип работы трех видов вредоносных программ опубликован на GitHub.
>> Создан вирус для Windows, который невозможно обнаружить
Эксплоиты, называемые EternalSynergy, EternalRomance и EternalChampion, занимаются поиском уязвимостей в системе и эксплуатируют их. Они работают по принципу EternalBlue — разработки Агентства национальной безопасности США, которую злоумышленники взяли за основу при создании опасного вируса-вымогателя WannaCry.
Каждый из описанных пользователем эксплойтов имеет удаленные модули управления командами и кодом, которые основаны на адаптации, называемой zzz_exploit. Они используют специфические структуры связи (протокол SMB) для получения администраторского доступа к системе.
Специалист по кибербезопасности Кевин Бомонт (Kevin Beaumont) подтвердил эффективность эксплоитов: по его словам, любые вариации Windows от Windows 2000 до серверной модификации 2016 года можно взломать совершенно беспрепятственно и с большим уровнем защиты соединения. Он также самостоятельно провел успешные эксперименты на Windows 2000 и Windows XP.
Также известно, что эксплоиты обладают способностями к самовоспроизводству, которые позволяют быстро распространять их действие на множество машин. Специалисты предупреждают, что если не исправить уязвимости в программном обеспечении, они смогут захватит большинство компьютеров в мире.
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