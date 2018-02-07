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Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите
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Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: SpaceX/youtube.com
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в твиттере видео, на котором его электрокар Tesla Roadster запечатлен находящимся на орбите Земли.
SpaceX/youtube.com
"Вид из центра управления полетами SpaceX. По всей видимости, там на орбите Земли находится машина", — иронично подписал видеоролик Маск.
Ранее с космодрома на мысе Канаверал была успешно запущена ракета Falcon Heavy. Электрокар Маска на борт ракеты взяли в качестве полезной нагрузки.
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