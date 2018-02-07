Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите 

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в твиттере видео, на котором его электрокар Tesla Roadster запечатлен находящимся на орбите Земли.
SpaceX/youtube.com
"Вид из центра управления полетами SpaceX. По всей видимости, там на орбите Земли находится машина", — иронично подписал видеоролик Маск.
Ранее с космодрома на мысе Канаверал была успешно запущена ракета Falcon Heavy. Электрокар Маска на борт ракеты взяли в качестве полезной нагрузки.
View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O— Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.