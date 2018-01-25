Ещё
Новый вирус-вор атаковал Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый вирус-вор атаковал Россию 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе, охотящемся за традиционными деньгами и криптовалютами.
Как сообщается на сайте компании, троянец Mezzo способен подменять реквизиты в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами.
>> За отказ от обновления Windows грозит тюрьма
В настоящий момент Mezzo просто отправляет собранную с зараженного компьютера информацию на сервер злоумышленникам. По мнению аналитиков, это может говорить о том, что создатели троянца готовятся к будущей кампании. Количество жертв Mezzo пока исчисляется единицами, при этом большинство заражений зафиксировано в России, говорится в сообщении.
Распространяется Mezzo с помощью сторонних программ-загрузчиков. После попадания на устройство троянец создает уникальный идентификатор для зараженного компьютера — на его основе на сервере злоумышленников создается папка для хранения всех найденных у жертвы файлов. Каждая из этих папок защищена паролем.
Основной интерес для Mezzo представляют текстовые файлы популярного бухгалтерского ПО, созданные менее двух минут назад.
Анализ кода Mezzo показал, что зловред может быть связан с троянцем CryptoShuffler, охотящимся за криптовалютами. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что код Mezzo и программы AlinaBot, осуществляющей загрузку CryptoShuffler, практически идентичны.
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России впервые признали однополый брак352
Близкие рассказали о предсмертных муках Сенчиной10
«Я не собирался никого убивать»: нападение в Самаре179
США предали курдов362
На Украине разбился вертолет75
Видео
02:59
Китай создал «летающий радар» против «невидимок»
Азия Армия
00:49
Террористы на танке передавили террористов
Ближний Восток Армия
02:07
Дозаправка «Русских Витязей» и «Соколов России» попала на видео
Войска Армия
02:31
На Россию надвигается мощный циклон
Общество Новости Москвы
01:02
Пьяные зигзаги: снесенная остановка и труп в багажнике
Происшествия
00:52
Близкие рассказали о состоянии Табакова
Шоу-бизнес
00:48
Шура нашел способ извиниться перед жителями Кургана
Шоу-бизнес
00:40
Первый канал приостановил проект «Летучий отряд»
Шоу-бизнес
00:31
Стала известна последняя воля Сенчиной
Шоу-бизнес
03:09
Скандал в Давосе. Порошенко попросил журналистку снять блузку
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение