Ещё
Французская компания испытала летающий сегвей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французская компания испытала летающий сегвей 

РИА Новости 2 часа назад

Французская компания Zapata провела испытания летательного аппарата под называнием Zapata Ezfly. Видео теста опубликовано на YouTube-канале разработчиков.

Испытания состоялись над озером в Техасе. На кадрах видно, как участники испытаний в шлемах и специальных костюмах летают по очереди на устройстве.

Ezfly оборудован платформой с несколькими реактивными двигателями и рукоятками, с помощью которых осуществляется управление аппаратом. Аппарат способен подняться на высоту в 3 километра и развивать скорость до 130 км/ч.

Ранее блогеры из Германии продемонстрировали "человеческий дрон", который представляет из себя летающую платформу, "замаскированную" под ванну.

РИА Новости: последние новости
В Закарпатье обнаружили промышленные запасы золота Генетики выяснили, почему люди живут дольше мух и обезьян Во Флориде ракета Atlas V стартовала со спутником для ВВС США
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги закончились: госучреждения США прекратили работу
Мертвая женщина родила ребенка в гробу
США открестились от заявления Киева
Таксист открыл стрельбу по пассажирам в Москве
Стали известны доходы Шурыгиной
Видео
00:42
Стали известны доходы Шурыгиной
Шоу-бизнес
04:00
Морозы в Москве установили новый рекорд
Общество Новости Москвы
00:39
Деньги закончились: госучреждения США прекратили работу
В мире США
03:23
Европа без Меркель: куда приведет немецкий кризис
Европа В мире
00:00
Схватка собаки и крокодила попала на видео
Безумный мир
00:00
Французская компания испытала летающий сегвей
Наука и техника
01:25
Пилоты виртуозно посадили самолет в шторм
Происшествия
00:30
Кадры задержания совершившего нападение в Бурятии подростка
Происшествия
02:06
Трамп «взялся» за Донбасс: зачем США перенос «Минска» в Казахстан
В мире Статьи
00:59
Необычная авария погубила вертолет ВМФ США
США Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение