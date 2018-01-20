Французская компания испытала летающий сегвей

Французская компания Zapata провела испытания летательного аппарата под называнием Zapata Ezfly. Видео теста опубликовано на YouTube-канале разработчиков.

Испытания состоялись над озером в Техасе. На кадрах видно, как участники испытаний в шлемах и специальных костюмах летают по очереди на устройстве.

Ezfly оборудован платформой с несколькими реактивными двигателями и рукоятками, с помощью которых осуществляется управление аппаратом. Аппарат способен подняться на высоту в 3 километра и развивать скорость до 130 км/ч.

Ранее блогеры из Германии продемонстрировали "человеческий дрон", который представляет из себя летающую платформу, "замаскированную" под ванну.