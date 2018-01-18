Facebook отказался поверить в существование Ивана Иванова

Facebook отказался поверить в существование россиянина по имени Иван Иванов

Соцсеть Facebook отказалась регистрировать россиянина по имени Иван Иванов, предупредив, что пользователи должны указывать свое настоящее имя. Об этом рассказал участник сообщества Pikabu под ником estolato.

По его словам, пожилой знакомый попросил его помочь с регистрацией, так как он не смог пробиться через предупредительное сообщение Facebook. Пользователь Pikabu тоже попытался это сделать, но безуспешно.

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Он опубликовал скриншот с ограничительной надписью соцсети: «Пользователи Facebook должны использовать свое обычное имя, которое известно их друзьям».

«Предупреждение не убирается и дальше не пускает. (…) Видимо администрация Facebook считает, что Ивановых Иванов в России нет и быть не может», — написал участник Pikabu и добавил, что пенсионер отказался от попыток зарегистрироваться в этой соцсети и создал аккаунты в российских.