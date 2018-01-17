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Высота орбиты МКС увеличилась
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Стало известно об увеличении высоты орбиты полета МКС 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © NASA

Среднюю высоту орбиты полета Международной космической станции (МКС) увеличат 17 января примерно на 600 метров для формирования баллистических условий запуска и стыковки с МКС грузового корабля "Прогресс МС-08", сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП) .

"В соответствии с программой полета 17 января 2018 года запланировано проведение коррекции орбиты МКС. Для выполнения маневра в 23.15 мск будет включена двигательная установка модуля "Звезда", — сказал он.

По предварительным расчетным данным, двигатели отработают 22 секунды, в результате чего средняя высота полета МКС увеличится примерно на 600 метров и составит 404,4 километра.

Космический грузовик "Прогресс МС-08" планируют впервые в истории запустить к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме 11 февраля 2018 года. Ожидается, что он сможет добраться до станции чуть более, чем за три часа. После отработки этой технологии ее предполагается использовать и для пилотируемых кораблей "Союз".

Изначально по новой схеме планировалось отправить "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года, но тогда автоматика отменила пуск. Старт перенесли на резервную дату — 14 октября, когда баллистические условия уже не позволяли отправить грузовик по новой схеме. "Прогресс МС-07" добрался до станции по стандартной схеме за двое суток.

Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является пока полет по четырехвитковой схеме, который занимает порядка шести часов.

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