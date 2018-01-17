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Реконструирован ДНК жившего 200 лет назад человека
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«Воскрешена» ДНК давно умершего человека 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters

Международная группа исследователей впервые воссоздала почти полный геном человека, который умер в 1827 году. Поскольку не осталось тканей, пригодных для взятия образцов ДНК, ученые изучили генетический материал у его потомков. Статья ученых опубликована в журнале Nature Genetics. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

ДНК принадлежала чернокожему рабу Гансу Джонатану (Hans Jonatan), который родился в датской колонии на острове Санта-Крус в Карибском море. Впоследствии он смог сбежать в Исландию, где не было других людей африканского происхождения. Это делало его геном уникальным. Известно, что на острове к нему отнеслись гостеприимно, он женился и стал отцом троих детей.

Ученые проанализировали генеалогические базы данных Исландии и нашли 182 потомка Джонатана, каждый из которых обладал небольшой частью генома своего предка. Это позволило им воссоздать большую часть генома бывшего раба, а также приблизительно определить его родословную. Исследователи считают, что его мать была афроамериканкой, а отец — белым европейцем.

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