Рассекречен отчет о советской миссии на Луне

«Российские космические системы» к 45-летию миссии «Луноход-2» выложили в открытый доступ отчет о работе систем связи межпланетной станции «Луна-21» и ровера «Луноход-2».

В первой части документа описывается работа комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8 с системой малокадрового телевидения, во второй — наземного комплекса связи «Сатурн-МС». Эти системы обеспечивали управление «Луноходом-2», позволяли получать изображения с поверхности спутника Земли, телеметрическую информацию и определять координаты ровера.

На 250-м сеансе связи потребовалась трехкратная передача команды «стоп» для остановки аппарата.

На 306-м сеансе связи впервые в истории осуществили передачу информации по оптиколазерному каналу в сторону Луны и обратную передачу по радиоканалу на расстоянии свыше 380 тысяч километров.

>> США решили милитаризовать Луну

503-й сеанс стал последним, во время него было зафиксировано повышение температуры внутри аппарата до 43-47 градусов Цельсия.

Межпланетная станция «Луна-21» с ровером «Луноход-2» стартовала 8 января 1973 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-К». Спустя 8 суток спускаемый аппарат миссии достиг поверхности Луны. «Луноход-2» прошел 42 километра, передал на Землю 86 панорам и около 80 тысяч кадров телесъемки. Ровер прекратил работу 10 мая 1973 года из-за перегрева.