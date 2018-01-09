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Обновление Windows «убило» компьютеры
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Обновление Windows «убило» компьютеры 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: globallookpress.com

Корпорация Microsoft вынужденно приостановила распространение обновление безопасности, закрывающее уязвимость, обнаруженную во множестве популярных современных процессоров.

Причиной стало то, что после установки патча компьютеры, работающие на базе процессоров производства AMD, переставали загружаться из-за программного конфликта "заплатки" с антивирусным ПО, сообщает The Verge.

Сейчас компьютеры с процессорами AMD не получают опасных обновлений, заявляют в Microsoft. Пострадавшим пользователям рекомендуется посетить сайт корпорации для получения инструкций по восстановлению работоспособности ПК.

Об уязвимости в ряде процессоров, включая Intel и AMD, стало известно в начале января. Используя особенности работы приложений с общей памятью системы, хакеры могут похищать конфиденциальные данные.

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