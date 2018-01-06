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NASA обнаружила на Марсе возможные древние окаменелости
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NASA обнаружила на Марсе возможные древние окаменелости 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: NASA

Агентство NASA опубликовало на своей странице снимки, сделанные марсоходом Curiosuty на поверхности Красной планеты.

NASA обнаружила на Марсе возможные древние окаменелости

На фотографиях, представленных NASA, видны некие «палочковидные» образования на Марсе. Снимки были опубликованы 2 января.

Как пишет издание International Business Timesсо ссылкой на ученого центра астробиологии в Букингеме Барри Ди Грегорио, эти окаменелости могут быть древними кристаллами, подобным земным. Фотографии NASA сейчас бурно обсуждаются на странице агентства в Twitter.

Ранее сообщалось, что Space X запустит автомобиль на орбиту Марса. Космическая компания сделает это в качестве полезной нагрузки в рамках испытаний полета к Марсу очередной ракеты-носителя Falcon.

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