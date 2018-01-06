NASA обнаружила на Марсе возможные древние окаменелости

Агентство NASA опубликовало на своей странице снимки, сделанные марсоходом Curiosuty на поверхности Красной планеты.

NASA обнаружила на Марсе возможные древние окаменелости

На фотографиях, представленных NASA, видны некие «палочковидные» образования на Марсе. Снимки были опубликованы 2 января.

Как пишет издание International Business Timesсо ссылкой на ученого центра астробиологии в Букингеме Барри Ди Грегорио, эти окаменелости могут быть древними кристаллами, подобным земным. Фотографии NASA сейчас бурно обсуждаются на странице агентства в Twitter.

Meanwhile, back on Mars… I’m checking out these stick-like figures. Each is about a quarter-inch long. Maybe they're crystals? Or they could be minerals that filled spaces where crystals dissolved away. Stay tuned! Science continues. pic.twitter.com/4oR70BVht3— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 4 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что Space X запустит автомобиль на орбиту Марса. Космическая компания сделает это в качестве полезной нагрузки в рамках испытаний полета к Марсу очередной ракеты-носителя Falcon.